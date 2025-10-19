الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لفوز مصر بمنصب مدير عام منظمة "الإيكاو"

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه إلى فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

وقال الرئيس السيسي، إن من النجاحات التي حدثت خلال الشهر الجاري هي حصول الدكتور خالد العناني على منصب مدير عام اليونسكو، مؤكدا ان مصر داعمه للدكتور خالد في هذه المهمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.