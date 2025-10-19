جبالي: لا سلام عادل في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الطارئ التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.



وقال جبالي، في كلمته خلال المؤتمر، إن الأمة العربية اجتازت اختبارًا صعبًا على مدار العامين الماضيين في قضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، بعدما تعرض الشعب الفلسطيني في غزة لعدوان وحشي حمل في طياته مخططات خبيثة لتصفية القضية إلى الأبد.



وأضاف رئيس مجلس النواب أن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة مثّل بارقة أمل أضاءت ظلام تلك المرحلة، وأعاد الأمل في إمكانية التوصل إلى سلام شامل.



وأكد جبالي أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر ترى في اتفاق شرم الشيخ بداية لمسار جديد يجب البناء عليه لإحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين.



واختتم جبالي كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون البرلمانات العربية ركيزة أساسية للتضامن العربي وصوتًا قويًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحركات برلمانية عربية لدعم اتفاق شرم الشيخ وتثبيت مكتسباته والانطلاق منه نحو تحقيق السلام العادل والشامل.