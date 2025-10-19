لا تقل عن 75%.. توضيح من ألسن عين شمس بشأن نسبة الغياب

الأكبر في العالم.. 15 صورة للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميًا

كتب- عمر صبري:

شهدت ساحة كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات كرنفال استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وافتتحت سلوى رشاد، عميد الكلية، فعاليات الكرنفال، يرافقها هالة سيد متولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث نظمت إدارة رعاية الشباب بالكلية طابور عرض للجوالة، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية المتنوعة.

وشهدت فعاليات اليوم مراسم تحية العلم المصري، وتقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني الكشفية التي أضفت أجواءً من الحماس والانتماء الوطني بين الطلاب.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد على أهمية انتظام الطلاب في الحضور بنسبة لا تقل عن ٧٥٪، ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للكلية لمواكبة الجداول الدراسية وفق نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الوجاهي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما شددت على أن الكلية تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن حصول الطلاب على خدمة تعليمية بمعايير جودة عالمية، فضلًا عن دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة سيد متولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حرص الكلية على توفير كافة أوجه الدعم الأكاديمي والإداري لطلابها، مشيرة إلى أن الكلية تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة مناخ دراسي محفّز على الإبداع والتفوق.

كما أوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تعمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي تستهدف دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشملت فعاليات الكرنفال أيضًا معرضًا فنيًا لأعمال طلاب الكلية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار يومين.

