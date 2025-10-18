إعلان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وانتخابات اللجان الأسبوع المقبل

كتب : نشأت علي

03:09 م 18/10/2025

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

ويعود المجلس للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

وقبيل رفع الجلسة، دعا رئيس المجلس الأعضاء، لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان، وإخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي