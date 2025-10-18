رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وانتخابات اللجان الأسبوع المقبل

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

ويعود المجلس للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

وقبيل رفع الجلسة، دعا رئيس المجلس الأعضاء، لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان، وإخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية.

