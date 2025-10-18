- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أية زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حاليًّا، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاء أية زيادات في الوقت الحالي.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الدولة ما زالت تدعم قطاع الكهرباء سنويًّا بـ١٧٠ مليار جنيه، منوهًا بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتصدي لسرقات التيار الكهربائي؛ حيث تم تحرير محاضر بقيمة ٩ مليارات جنيه في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

وشدد عصمت على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تجاه المتلاعبين وسارقي التيار الكهربائي بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة استمرار سرقات التيار الكهربائي.

ونوه الوزير بأنه تم تدشين وإطلاق برنامج إلكتروني لمنظومة الضبطية القضائية؛ بحيث عند تحرير المحضر وتصوير الواقعة يتم رفعها على المنظومة التي تقوم بتحديد واحتساب قيمة الغرامة أو المحضر.

وأوضح عصمت أن هناك تنسيقًا مستمرًّا مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء؛ لملاحقة المخالفين وسارقي التيار من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة بين الكهرباء والمباحث حتى تتثنى مواجهة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مَن يثبت تلاعبه أو مخالفته شروط التعاقد أو حصوله على التيار الكهربائي بطريقة غير مباشرة.

