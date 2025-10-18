انطلقت على مسرح فوزي فوزي، فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، وسط إقبال جماهيري كبير من أبناء أسوان وضيوفها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالًا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فاعلياته حتى 22 أكتوبر الحالي.

وافتتح فاعليات المهرجان اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ومخرج حفل الافتتاح، وبحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، والإعلاميين.

ووجه اللواء خالد اللبان التحية إلى أبناء أسوان وضيوفها، معربًا عن تقديره جهود جميع المشاركين في المهرجان، قائلًا: نلتقي اليوم على أرض الجمال والتاريخ، عروس الجنوب، لنحتفي معًا بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، تلك الظاهرة التي تجسد عبقرية المصري القديم، حين جعل من النور معمار ومن الحضارة رسالةً خالدة تتجاوز الزمان والمكان.

وأشار اللبان إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم هذا العام برنامجًا فنيًّا متنوعًا يمتد إلى 11 موقعًا ثقافيًّا وسياحيًّا في ربوع المحافظة، بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية تجوب القرى والمدن؛ لنشر البهجة والتأكيد أن الثقافة حق للجميع، وامتداد حي لجسور التواصل بين التراث والواقع، وبين الإنسان وجذوره.

وتوجه مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالشكر إلى وزير الثقافة، ومحافظ أسوان، وجميع القائمين على المهرجان على جهودهم في المهرجان الذي يمثل احتفاء بالهوية المصرية، ودعوة للتأمل في دور الفن والثقافة في بناء الوجدان، وتجسيدًا لدور الدولة المصرية في جعل الثقافة في قلب التنمية الشاملة.

وأعرب المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، ناقلًا تحيات محافظ أسوان، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم السياحة الثقافية وتعزيز الوعي بالهوية المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن هذه الفاعليات تضع أسوان في مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية.

واختتم لاشين كلمته بتقديم الشكر إلى كل الفرق المشاركة والجهات التنظيمية على جهودهم المتميزة في إخراج المهرجان بصورة حضارية.

ورحب الفنان أحمد الشافعي بالحضور، قائلًا: نلتقي اليوم على أرض أسوان الحبيبة في مهرجان تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، هذه الظاهرة الفريدة التي نحتفل بها سنويًّا، في تواصل بين الماضي والحاضر، بين الأصالة والتأصيل، بين التراث والموروث، لنقدم رسالة فنية وثقافية نعلن فيها احترام هويتنا عبر سنوات كانت وما زالت وستظل عنوانًا لدولة لها تأثير وقوة يشهد لها التاريخ، تقدم رسالة سلام ومحبة لكل العالم.

وأضاف الشافعي أن فاعليات المهرجان تُقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة من خلال فرق فنية تابعة للهيئة تلتقي جميعها على أرض مدينة أبو سمبل احتفالًا بهذه الظاهرة.

وأوضح الشافعي أن العروض تتوج بحفل فني في ليلة التعامد يوم 21 أكتوبر، تليه عروض على مسرح السوق السياحي، قبل الانتقال فجر يوم التعامد لمتابعة اللحظة التاريخية لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وبدأت فقرات الحفل على المسرح بالسلام الجمهوري، وأعقبه أوبريت بعنوان "زي الشمس"، موسيقى وألحان محمد مصطفى، مناظر وديكور محمد هاشم، إضاءة مايكل يعقوب، قدمته الفرق المشاركة في لوحة فنية جسدت وحدة التراث المصري وتنوعه من البحر إلى الصعيد، ليعبر عن تلاحم النيل والفن والهوية المصرية الأصيلة.

وتوالت العروض الفنية بمشاركة فرق الفنون الشعبية، حيث تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية برقصاتها النوبية الأصيلة، وقدمت فرقة الأقصر تابلوهات مستوحاة من الموروث الصعيدي، وأبدعت فرقة بورسعيد برقصات السمسمية التي تجسد روح القناة، وقدمت فرقة العريش لوحات من تراث سيناء، إلى جانب عروض فرق: سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وشهد الحفل حضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، المهندس سعد أحمد رئيس مجلس إدارة مصنع سكر إدفو، وهشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إلى جانب عدد من الفنانين والصحفيين.

وينفذ مهرجان أسوان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ويشهد اليوم السبت عروضًا متنوعة في التاسعة مساء، حيث تقدم فرقة كفر الشيخ عرضًا فنيًّا على مسرح فوزي فوزي بأسوان، وتشارك فرقة بورسعيد بعرض فني بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وتقدم فرقة ملوي عروضها بقصر ثقافة الرديسية، وتعرض فرقة الأنفوشي في قصر ثقافة السباعية، فيما تقدم فرقة سوهاج عروضها بقصر ثقافة كوم أمبو، وتشارك فرقة الأقصر على مسرح مكتبة الطفل بدراو، وتعرض فرقة العريش بقصر ثقافة توشكى، أما فرقة أسوان فتقدم فقراتها المميزة بميدان المحطة بأسوان.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح