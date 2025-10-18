المستشار عصام فريد رئيسًا لمجلس الشيوخ

فاز المستشار عصام الدين فريد، برئاسة مجلس الشيوخ، بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، ليخلف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان.

جاء فوز المستشار عصام الدين فريد، بالتزكية، بعد عدم تقدم أي مرشح آخر للمنافسة على المنصب، خلال الجلسة التي ترأسها النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وعاونه النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا.

ويُعد المستشار عصام فريد من القامات القضائية البارزة، إذ شغل من قبل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ويمتلك خبرة طويلة في العمل القضائي داخل مصر وخارجها.

