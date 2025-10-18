رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الساعات الصباحية الأولى.

