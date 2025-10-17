استنكر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إمكانية التعويل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرجل سلام، رغم قبوله اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

وقال الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "محل نقاش" على فضائية "العربية": "نتنياهو رجل حرب، وعدم نجاحه في أهدافه الثلاثة اللي حددهم في بداية الحرب على غزة لن تحوله فورًا إلى رجل سلام، هذا غير صحيح".

وأضاف الجلاد أن قبول نتنياهو بالاتفاق ليس سوى "قبول مؤقت" لضغوط دولية وأمريكية، مشيرًا إلى أنه لم يحقق أهدافه العسكرية في غزة حتى ينتقل إلى السلام الدائم والشامل.

وتسائل رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "كيف نعول على السير في اتجاه حل شامل بالمرحلتين الثانية والثالثة وما بعدهما، والطرفان اللي بنراهن عليهم في تنفيذ هذا الاتفاق متشددين من اليمين؟".

وأشار إلى أن هذه المعضلة ليست جديدة، بل تتكرر في ملفات الصراع الأخرى بالمنطقة، مستشهدًا بوضع لبنان: "في لبنان نفس المسألة، هناك رفض من حزب الله لتسليم سلاحه"، مؤكدًا أن نموذج نزع السلاح وإعادة الانتشار يواجه نفس التحديات في مختلف بؤر الصراع.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على أن الاتفاق الحالي لا يمثل حلاً جذريًا، بل هو مجرد ترتيب مؤقت تفرضه موازين القوى والضغوط الدولية، بينما تبقى الجذور الحقيقية للصراع دون معالجة، في ظل وجود أطراف متشددين على الجانبين يضعون عقبات أمام أي حل شامل ودائم.