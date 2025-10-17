أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي بمحافظة أسوان، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه، في خطوة جديدة تعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى كوم إمبو المركزي قدم حتى الآن أكثر من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة، ويبرهن على قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات الصحية بجودة عالية وكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 109 سرير، ويضم العديد من التخصصات الطبية لخدمة أهالي أسوان والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أن وحدة المناظير الجراحية تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية، حيث تعمل لأول مرة داخل المستشفى، بينما جرى تجهيز قسم الرعايات المركزة ليعمل بطاقة 20 سرير مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وترسيخ مبدأ توطين الخدمة الطبية داخل المحافظات، بما يخفف من أعباء السفر على المرضى وذويهم، ويوفر خدمات صحية على أعلى مستوى دون الحاجة للانتقال إلى محافظات أخرى.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مستشفى كوم إمبو المركزي يُعد واحدًا من الصروح الطبية الهامة التابعة للهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، حيث تسعى الهيئة إلى تطويره باستمرار ليصبح مركزًا متكاملًا يقدم خدمات طبية متقدمة ومتنوعة، تلبي تطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في خطتها الطموحة لتحديث البنية التحتية وتجهيز مستشفياتها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، مع استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ولفت إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تستهدف التوسع في تقديم المزيد من التخصصات والخدمات الطبية المتقدمة داخل مستشفى كوم إمبو المركزي، بما يسهم في تعزيز دوره كمستشفى متكامل يخدم محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

