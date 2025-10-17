بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)

قبل ساعات من زيادة أسعار البنزين.. زحام أمام محطات الوقود -(صور)

القاهرة - محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، زيادة جديدة في تعريفة ركوب سيارات السرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وذلك في ضوء قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن التعريفة الجديدة راعت مسافة كل خط سير لتحقيق العدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الخطوط المشتركة ومنع استغلال المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالأسعار الجديدة، والتأكد من وضع ملصقات التعريفة على جميع المركبات.

كما شدد على رؤساء الأحياء ومديرية التموين بمراقبة محطات الوقود والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو محاولات للاحتكار. وأعلنت المحافظة عن تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات من السائقين.