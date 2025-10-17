إعلان

زحام في محطات الوقود قبل ساعات من زيادة أسعار البنزين (صور)

كتب : مصراوي

12:33 ص 17/10/2025

زحام في محطات الوقود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمد معروف:

شهدت محطات الوقود مساء الخميس زحامًا للتزود بالوقود قبل إعلان زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

636333

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول لمصراوي، أن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية ستُفعَّل صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالتعديلات لضمان الاستعدادات اللازمة.

3636

وقالت المصادر إن الزيادة بلغت نحو جنيهين لكل نوع.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: -

بنزين ٨٠ بـ١٧.٧٥ جنيه بدلًا من ١٥.٧٥جنيه.

بنزين ٩٢ بـ١٩.٢٥ جنيه بدلًا من ١٧.٢٥جنيه.

بنزين ٩٥ بـ٢١ جنيه بدلًا من ١٩ جنيه.

لتر السولار بـ١٧.٥ بدلًا من ١٥.٥ جنيه.

وستصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا خلال ساعات لتأكيد الأسعار الجديدة.

تاتي هذه الزيادات في إطار آليات التسعير الدورية لمواكبة التغيرات العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطات الوقود زيادة أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)