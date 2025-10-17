زحام في محطات الوقود قبل ساعات من زيادة أسعار البنزين (صور)

زحام في محطات الوقود

تصوير- محمد معروف:

شهدت محطات الوقود مساء الخميس زحامًا للتزود بالوقود قبل إعلان زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول لمصراوي، أن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية ستُفعَّل صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالتعديلات لضمان الاستعدادات اللازمة.

وقالت المصادر إن الزيادة بلغت نحو جنيهين لكل نوع.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: -

بنزين ٨٠ بـ١٧.٧٥ جنيه بدلًا من ١٥.٧٥جنيه.

بنزين ٩٢ بـ١٩.٢٥ جنيه بدلًا من ١٧.٢٥جنيه.

بنزين ٩٥ بـ٢١ جنيه بدلًا من ١٩ جنيه.

لتر السولار بـ١٧.٥ بدلًا من ١٥.٥ جنيه.

وستصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا خلال ساعات لتأكيد الأسعار الجديدة.

تاتي هذه الزيادات في إطار آليات التسعير الدورية لمواكبة التغيرات العالمية.