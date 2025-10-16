رئيس "العربية للتصنيع" يتابع التوسعات بمصنع الإلكترونيات

تفقد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، آخر مستجدات أعمال التوسعات بمصنع الإلكترونيات، استعدادًا للافتتاح الرسمي للمصنع بعد التطوير.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال الجولة، استعرض رئيس الهيئة، أحدث خطوط الإنتاج المجهزة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لتصنيع مستلزمات الموبايل والكمبيوتر، ومنتجات "زيروتك إلكترونكس" التي يتم تطويرها وتصنيعها داخل مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك استعدادًا لطرح مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق المصرية قريبًا وبأسعار تنافسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري ولتلبية احتياجات الأسر المصرية من هذه المنتجات.

كما تفقد منتجات مصنع الإلكترونيات المتواجدة بنجاح في السوق المحلي ومنها الشاشات والتابلت والحواسب الآلية والهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة وأنظمة الصوتيات والعدادات الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء مختار عبد اللطيف، أهمية زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة الإلكترونيات والاتصالات، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز الشراكات الصناعية مع القطاع الخاص وتعزيز توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق هذه الصناعة بمصنع الإلكترونيات.

وأشاد بالمستوى المتميز للمنتجات الحديثة التي يتم إنتاجها بمصنع الإلكترونيات بالتعاون مع شركة زيروتك إلكترونكس، والتي تشمل (كيبورد - ماوس - هيدفون - شواحن سريعة وكابلات موبايل متطورة - سماعات الأذن - سبيكر)، الحاصلة على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى لأن تصبح هذه المنتجات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأكد أهمية فتح منافذ تصديرية مع مراعاة التوافق مع معايير الجودة العالمية وتوفير خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026