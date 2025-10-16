إعلان

محمد عبدالعال مديرًا للتأمين الصحي بالقاهرة

كتب : أحمد جمعة عسكر

01:25 م 16/10/2025

الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا بتكليف الدكتور محمد علي عبد العال، مديرًا لفرع التأمين الصحي بالقاهرة لمدة 3 أشهر.

يأتي تعيين "عبد العال" خلفًا للدكتور سيد جلال الذي جرى تعيينه قبل أسابيع رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة هيئة التأمين الصحي.

الدكتور أحمد مصطفى محمد عبدالعال التأمين الصحي بالقاهرة

