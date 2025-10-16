محمد عبدالعال مديرًا للتأمين الصحي بالقاهرة
كتب : أحمد جمعة عسكر
الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي
أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا بتكليف الدكتور محمد علي عبد العال، مديرًا لفرع التأمين الصحي بالقاهرة لمدة 3 أشهر.
يأتي تعيين "عبد العال" خلفًا للدكتور سيد جلال الذي جرى تعيينه قبل أسابيع رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة هيئة التأمين الصحي.
اقرأ أيضًا:
ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ
موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026