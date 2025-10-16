وجهت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة، للنيابات العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية المتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، مرت على أحياء المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء 14-10-2025 لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغت حوالي 12788 متغيرًا ولم يتم الرد سوى على 7527 متغيرًا، والمتغيرات غير القانونية 3776 متغيرًا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة رصدت وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير 2024 و2025، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بالحي لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس 3 طلبات تقنين عن سداد الأقساط مما يستوجب معها فسخ التعاقد والاسترداد ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية، كما أنهت اللجنة إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي وتسليم 9 نماذج للمواطنين وإنهاء 91 معاملة متوقفة على إخطار العميل وتسليم المستند، وتم الاتصال بالمواطنين للحضور لاستلامها.

كما تم التنبيه مشددًا بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة التي تم طلبات التصالح لها، وسرعة تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسؤولي المحافظة والأحياء لمعاينة 11 عقارًا مخالفًا تم رصدهم كمتغيرات مكانية و15 عقارًا مخالفًا، حديث البناء بدون ترخيص، لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور في أحياء المرج والسلام أول، وتبين للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، أن لجنة الوزارة قامت أثناء المرور بمصادرة 3 خلاطات و5 أطنان حديد، و30 طن أسمنت، و6 بوابات ومعدات بناء وأخشاب وتم إيداعها وإضافتها بمخازن بالمرج، مشيرة إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة، وعليه أزالت اللجنة أثناء المرور، 6 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة واستردادها كما أمهلت حي السلام أول مهلة 48 ساعة لإزالة التعديات بالموجة الـ27 الحالية.

وأشار تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة، إلى أنه تلاحظ أثناء المرور انتشار الإشغالات بصورة كبيرة بكل الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يوميًا بالتنسيق بين أحياء السلام أول والمرج وشرطة المرافق للتصدي لتلك الإشغالات وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

كما وجه رئيس اللجنة، مسؤولي المحافظة والأحياء بالتصدي لمخالفات البناء التي تم رصدها وإزالتها حتى سطح الأرض، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما كلفت الدكتورة منال عوض، اللجنة بإعادة المرور على حيي المرج والسلام أول لمتابعة تلافي المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

