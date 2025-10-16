موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان تنظيم موسم الحج المقبل بدقة وكفاءة عالية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، ويعزز من التزام الشركات بالمعايير المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في اختيار الحجاج وفقًا للضوابط المقررة.

اقرأ أيضاً:

الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت حرب غزة وأثبتت رؤية القيادة المصرية