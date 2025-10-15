إعلان

"المصري الديمقراطي" يعلن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات البرلمان

كتب : محمد سامي

07:54 م 15/10/2025

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ضمت 9 مرشحين يمثلون قيادات بارزة داخل الحزب وعددًا من الوجوه البرلمانية السابقة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

النائب إيهاب منصور

النائب محمود سامي

النائب فريدي البياضي

النائبة مها عبدالناصر

النائبة سناء السعيد

أميرة فؤاد

بسام الصواف

أمير الجزار

ريهام عبدالنبي

ويأتي إعلان الحزب في إطار التنسيق المشترك بين القوى والأحزاب السياسية المشاركة في القائمة الوطنية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم أحزابًا من مختلف التيارات السياسية بهدف تعزيز التمثيل الحزبي داخل البرلمان المقبل.

