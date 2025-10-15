أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ضمت 9 مرشحين يمثلون قيادات بارزة داخل الحزب وعددًا من الوجوه البرلمانية السابقة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

النائب إيهاب منصور

النائب محمود سامي

النائب فريدي البياضي

النائبة مها عبدالناصر

النائبة سناء السعيد

أميرة فؤاد

بسام الصواف

أمير الجزار

ريهام عبدالنبي

ويأتي إعلان الحزب في إطار التنسيق المشترك بين القوى والأحزاب السياسية المشاركة في القائمة الوطنية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم أحزابًا من مختلف التيارات السياسية بهدف تعزيز التمثيل الحزبي داخل البرلمان المقبل.

اقرأ أيضًا:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات