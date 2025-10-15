مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لتقنين أوضاعها.

كما وافق على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

اقرأ أيضًا:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"