تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن توجهه الجديد نحو العمل الخيري والاستثمار في المشروعات البيئية، معتبرًا أن خروجه من قائمة "فوربس" للأثرياء لم يزعجه.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على شاشة "النهار": "عندي من الفلوس اللي يكفيني واللي عايز المزيد يبقى جعان"، مؤكداً أنه لم يعد هدفه زيادة الثروة.

كشف الإعلامي باسم يوسف عن الاستراتيجية غير التقليدية التي اتبعها خلال مقابلته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.

وقال باسم خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "دخلت اللقاء على أنه عرض ستاند أب كوميدي"، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالارتباك أمام الحملة الإعلامية المنظمة بعد 11 يوماً فقط من أحداث 7 أكتوبر.

أكد الإعلامي باسم يوسف أن استخدام السخرية والرمزية، يمثل وسيلة فعالة لنقل الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى الجمهور الغربي.

وقال يوسف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن تقديم المعلومات في إطار رمزي وقصصي يجعلها أكثر تأثيرًا، مضيفًا أن هديته للإعلامي بيرس مورجان كانت محاولة لإيصال رسالة عن جذور الفلسطينيين.

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن المصرية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والقدرة على فرض السيطرة.

وقال علام، خلال مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" على فضائية "إكسترا نيوز": "إن التراجع الكبير في معدلات الجريمة والإرهاب خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء الأمني"، مشيرًا إلى أن هذا التطور شمل مختلف المستويات.

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة شرم الشيخ للسلام عززت مكانة مصر كقوة إقليمية محورية، مشددًا على أنها أثبتت دورها الحاسم في بناء السلام وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال سلامة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن القمة أظهرت مصر كقائدة للجهود الدبلوماسية، مضيفًا أن صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتحدث باسم العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد سيطرة مصر على قواعد اللعبة السياسية.

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن التفاصيل خلف كواليس قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت أمس.

وقال أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن التنظيم الدقيق والمشهد العام في القمة كانا على مستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنه تابع تفاصيل اليوم لحظة بلحظة.