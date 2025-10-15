سميح ساويرس: تباطؤ مبيعات السوق العقاري منع كارثة

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن رؤيته للواقع الحالي للسوق العقاري المصري، معتبرًا أن التباطؤ في المبيعات حال دون حدوث كارثة في القطاع.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "التباطؤ الحالي في المبيعات منع حدوث انهيار أو فقاعة عقارية"، مشيراً إلى أن السوق العقارية المصرية كانت بحاجة إلى عملية تصحيح حقيقية.

وأضاف ساويرس أن سرعة النمو في القطاع العقاري المصري كان يمكن أن تؤدي إلى "كارثة"، مؤكدًا أن تباطؤ السوق منح فرصة للمطورين الجادين لتحسين عمليات التنفيذ.

وتطرق إلى الخلاف مع شقيقه نجيب ساويرس حول تقييم الأسعار، قائلاً: "أختلف مع شقيقي نجيب في رأيه بأن الأسعار مبالغ فيها"، موضحًا أن التكاليف لا تقتصر على مواد البناء فقط بل تشمل العمالة والفوائد البنكية.

وأكد أن ارتفاع فوائد البنوك يمثل ضغطاً كبيرًا على المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يكون مسؤولية البنوك وليس المطورين.

وشدد رجل الأعمال سميح ساويرس إلى أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات طويلة ستتعثر، معتبرًا أن خروج اللاعبين غير الجادين من السوق أمر طبيعي وصحي.

اقرأ أيضًا:

قمة شرم الشيخ تعيد للأذهان توقعات توفيق عكاشة عن "مصر ستحكم العالم".. ماذا قال؟