فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيان لها: تنشط حركة الرياح على بعض المناطق من خليج السويس، وتصل سرعة الرياح إلى (30 – 50 كم/س)، ويبلغ ارتفاع الأمواج من (1.5 – 2.5 متر)، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح من الأربعاء إلى الأحد على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.