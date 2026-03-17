أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن انطلاق الموجة الـ 58 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مستهدفا حزمة من المراكز العسكرية الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في المنطقة.

هجوم صاروخي واسع برمز "يا علي الأصغر"

أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم انطلق بالرمز المبارك "يا علي الأصغر"، تخليدا لأطفال "مدرسة ميناب" وجميع ضحايا "حرب رمضان"، وفي مقدمتهم الرضيع "مجتبى" الذي قُتل وعمره 3 أيام فقط.

أهداف في قلب تل أبيب والقواعد الأمريكية

شملت الموجة 58 ضربات دقيقة ونقطوية طالت أهدافا حيوية في شمال ووسط الأراضي المحتلة، منها "ناهاريا، وبيت شميش، وتل أبيب، والقدس الغربية".

كما طالت الهجمات قواعد الجيش الأمريكي التي وصفتها طهران بـ "الإرهابية" في "فيكتوريا وعلي السالم والخرج"، بالإضافة إلى استهداف تحركات "الأسطول البحري الخامس"، مؤكدة أن العمليات تكللت بنجاح تام.

ترسانة "فوق ثقيلة" ورؤوس متعددة

استخدم الحرس الثوري الإيراني في هذه الموجة ترسانة صاروخية متطورة وفوق ثقيلة، شملت صواريخ "خرمشهر" برأس حربي يزن 2 طن، وصواريخ "قدر" ذات الرؤوس المتعددة، بالإضافة إلى منظومات "فتاح، وخيبر شكن، وفاتح، وقيام". كما شاركت في الهجوم مسيرات انقضاضية نفذت عمليات محورية مؤثرة، في تصعيد وصفه البيان بأنه رد استراتيجي مدروس.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.