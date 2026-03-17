قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية الجديدة، علاوة على القطارات الحالية والمضافة مسبقًا، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، ونظرًا للطلب المتزايد على تذاكر السفر.

أولًا: الثلاثاء 17/3/2026 فقط:

يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1954 بين القاهرة وأسيوط، يقوم من القاهرة الساعة 15:20 ويصل أسيوط الساعة 20:40، طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: الأربعاء 18/3/2026 فقط:



- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 2948 من طنطا إلى القاهرة، يقوم من طنطا الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 10:40، طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1920 من القاهرة إلى أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل إلى أسوان الساعة 10:05 صباح اليوم التالي، طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: إعادة تشغيل القطارات التالية طبقًا لجداولها المعمول بها حاليًا:



- قطار 999 مكيف من سوهاج إلى القاهرة يوم الأربعاء 18/3/2026.

- قطار 993 مكيف من نجع حمادي إلى القاهرة يوم الخميس 19/3/2026.

- إعادة تشغيل قطار 905 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية يوم الخميس 19/3/2026.

