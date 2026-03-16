محافظ القاهرة يوقع بروتوكولاً لزراعة أسطح 425 مبنى بحي الأسمرات

كتب : محمد نصار

08:27 م 16/03/2026
    בroتوكول تعاون لتنفيذ مشروع زراعة أسطح منازل الأسمرات
وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور معز عبدالمجيد الشهدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة معا لحياة أفضل، ونازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع زراعة أسطح منازل حي الأسمرات، لاستغلال أسطح المنازل بالمدينة لزراعة محاصيل مختلفة من الخضر والفاكهة، والنباتات العطرية بهدف الاكتفاء الذاتى لحى الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التى تدعمها المحافظة لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادي واجتماعي لسكان الاسمرات، لافتا إلى أن زراعة الأسطح تعد استكمالاً للدور التنموى ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وطالب محافظ القاهرة، بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة ، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها.

وينص البروتوكول على أن تكون مدة تنفيذه 4 سنوات ويهدف إلى زراعة أسطح 425 مبنًا على مراحل متتابعة بحي الأسمرات.

حي الأسمرات زراعة أسطح المنازل إبراهيم صابر

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك