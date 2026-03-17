اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال اللقاء على تقرير شامل حول الجولة التي قام بها وزير الخارجية إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور المصري - الخليجي - العربي، إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإيصال رسالة تضامن ودعم للأشقاء العرب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الراسخ بإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، والتضامن الكامل قيادةً وحكومةً وشعباً مع الأشقاء في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

كما شدد على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي حفاظًا على السلم والأمن الإقليميين، مؤكدًا في الوقت ذاته الموقف المصري الثابت الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة



