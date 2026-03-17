انخفاض أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات بالأسواق تزامنا مع هدوء الطلب

كتب : دينا خالد

02:54 م 17/03/2026 تعديل في 04:10 م

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت اليوم الثلاثاء انخفاضا بنحو 5 جنيهات في الأسواق.


وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن انخفض في المزرعة إلى 100 جنيه مقابل 105 جنيهات بالأمس لتباع في الأسواق بنحو 120 جنيها مقابل 125 جنيها قبل التراجع.


هدوء نسبي في الطلب يدفع الأسعار نحو الانخفاض


وأرجع السيد، هذا التراجع، إلى هدوء الطلب نسبيا بعد شراء أغلب المواطنين احتياجاتهم قبل إجازة العيد.


وكانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية الأسبوع الجاري وتزامنا مع اقتراب إجازة عيد الفطر حيث تبدأ ربات البيوت في تخزين احتياجاتها خلال فترة العيد حيث تستمر إجازة محلات الطيور حوالي أسبوع.


وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

فيديو قد يعجبك



عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
حوادث وقضايا

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
اقتصاد

لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
رياضة محلية

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
دراما و تليفزيون

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
اقتصاد

أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

