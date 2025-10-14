"الاستعلامات": إجماع إعلامي دولي على الدور التاريخي للرئيس السيسي في قمة السلام

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن وسائل الإعلام العالمية أجمعت على الإشادة بالدور التاريخي الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في القطاع، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ التي دعا إليها الرئيس السيسي ورأسها، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة أكثر من (30) دولة من أنحاء العالم، تعد محطة تاريخية بارزة وإيذانًا ببدء حقبة جديدة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط نحو التسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي طالب الرئيس السيسي أمام قادة العالم بإيجاد حل عادل لها يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن الرصد الإعلامي الذي قامت به قطاعات الهيئة خلال الساعات الأخيرة، كشف عن مجموعة من النتائج في مقدمتها الاهتمام الإعلامي العالمي غير المسبوق بهذه القمة حيث توجهت أنظار مئات الملايين من شعوب العالم إلى شرم الشيخ على مدى ساعات قبيل وأثناء انعقاد القمة من خلال متابعة العدد الهائل من وسائل الإعلام التي نقلت القمة بكل اللغات إلى العالم أجمع.

وأضاف ضياء رشوان، أن هذا الزخم الإعلامي العالمي لنقل حدث عالمي على أرض مصر ومن صناعة مصرية في الأساس، قدم للعالم صورة مبهرة وحقيقية عن مصر من كافة الزوايا: مصر القيادة الحكيمة، والدبلوماسية الرائدة إقليميًا وعالميًا.. .مصر الاستقرار والأمان وسط محيط مضطرب، مصر القادرة على تنظيم وإدارة أهم المناسبات الدولية وأكثرها حساسية خلال ساعات فقط من التفكير فيها، إضافة إلى الإمكانات السياحية لمدينة شرم الشيخ التي شاهد العالم فيها أجمل الصور البراقة للطبيعة: الشمس والبحر.. والبنية الاساسية المتطورة، الأمر الذي يعد أحد مكاسب هذه القمة إلى جانب أبعادها الاستراتيجية والسياسية الأخرى.

وبالإضافة إلى ما نقلته مئات من قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة من بث مباشر وأخبار وتعليقات عن قمة شرم الشيخ، فقد تابعت الهيئة العامة للاستعلامات ورصدت أهم الصحف والمواقع الإخبارية العالمية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة قبيل وأثناء وعقب القمة.

