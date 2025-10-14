مدبولى: سمعة السلع المصرية جيدة عالميًّا.. وزيادة مستمرة في صادراتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية؛ بما يُسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًّا وعالميًّا.

وشدد مدبولي على ضرورة توافر آليات محددة وواضحة لكل سلعة من السلع والمنتجات التي يتم إتاحتها في الأسواق، أو التي يتم تصديرها؛ خصوصًا المنتجات الغذائية، لا سيما أن السلع المصرية تتمتع حاليًّا بسمعة جيدة على المستوى العالمي، ونشهد حاليًّا زيادة مطردة في صادراتنا، وهو ما يلزمنا بالعمل على الحفاظ على ما تحقق في ضوء خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأكد الهوبي أن سلامة الغذاء تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الحرص على التنسيق الفعَّال بين مختلف الجهات المعنية؛ لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل -بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة- على تطوير منظومة رقابية متكاملة، تستند إلى العلم، وتطبق منهجية تقييم وإدارة المخاطر، وتُفعّل آليات الرقابة الحديثة.

وأوضح الهوبي أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء، مستعرضًا آليات وضوابط مراقبة جودة السلع المختلفة قبل تصديرها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس حاليًّا التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات المختلفة؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات والمصانع، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة، ويُسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي، وإدارة المخاطر، وضمان سلامة الأغذية المتداولة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.

واستعرض رئيس الهيئة تقريرًا موجزًا أشار خلاله إلى مواصلة الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار طلبات نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على الرسائل الغذائية الواردة غير المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وأشار الهوبي إلى قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالعديد من المأموريات التفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية؛ بهدف تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وقامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، حسب الهوبي، بتنفيذ زيارات فحص وتفتيش واعتماد، فضلًا عن الزيارات التي تقوم بها الإدارات الأخرى للرقابة على مختلف المنشآت والمصانع؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى حرص الهيئة على إعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بالمعامل؛ لضمان أداء عمليات التحليل للعينات بأفضل السبل وأدق النتائج، وتعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني لتسهيل عملية نقل المعلومات والإسراع من عملية إصدار النتائج.