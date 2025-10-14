أعادت قمة شرم الشيخ للسلام التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى الأذهان تصريحات الإعلامي توفيق عكاشة حول قراءته لمستقبل مصر ودورها العالمي.

وتصدرت تصريحات عكاشة المتعلقة بـ 'حكم مصر للعالم' محركات البحث بشكل لافت، وذلك بالتزامن مع النجاح اللافت الذي حققته قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال عكاشة خلال ظهوره مؤخرًا في بودكاست "أسئلة حرجة" مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، عبر منصات موقع مصراوي: "الذي يرغب أن يعلم مستقبل مصر عليه أن يقرأ سورة يوسف في القرآن جيدًا"، مؤكدًا أن مصر تمثل أهمية كبرى في الرؤية الإستراتيجية.

وأضاف موضحًا رؤيته: "مصر لدى بني إسرائيل هي أهم جزء في الأرض بعد أورشليم"، مشيرًا إلى أن بداية انطلاق بني إسرائيل كانت من أرض مصر، حيث حصلوا على عهد النبوة ووعد الملك.

وتابع عكاشة: "هناك موقف ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام يشيران إلى أن الحكم العالمي سينطلق من مصر"، مؤكدًا في إجابته على سؤال الجلاد عن مستقبل مصر في الصراع الكوني بأن "مصر ستحكم العالم وسيحكمها المصريون".

وأكدت التطورات نجاح جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حشد حضور كبير لزعماء العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقمة شرم الشيخ، والتي أثمرت عن اتفاق اليوم، والذي يقضي بوقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، وكذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وضمان دخول المساعدات الإغاثية.

ونجحت القمة التي عقدت في توقيت بالغ الأهمية في إعادة الحياة للقضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من خلال رؤية الرئيس السيسي الثاقبة من تحقيق اتفاق تاريخي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة وإقرار السلام رغم ما يحاك لمصر من مؤامرات.