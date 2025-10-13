ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم كلمة مصر خلال فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 والتي تستضيفها العاصمة بكين خلال يومي ١٣ و١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

وجاء نص كلمتها كالتالي: "يسعدني أن استهل زيارتها الرسمية إلى بكين العاصمة العريقة ذات الحضارة الممتدة لآلاف السنين المتزامنة في عراقتها مع الحضارة المصرية لنحتفي معًا بالذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين الوثيقة التي أرست أسس العدالة والمساواة وساهمت في إعلاء صوت المرأة في العالم.

ويشرفني اليوم أن أخاطبكم بصفتي رئيسةَ المجلس القومي للمرأة في مصر الذي يحتفل هذا العام بمرور خمسةٍ وعشرين عامًا على تأسيسه استجابةً لمبادئ هذا الإعلان وتأكيدًا لإيمان الدولة المصرية العميق بحقوق المرأة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقد جاءت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لتجسد إرادةً سياسيةً جعلت من تمكين المرأة محورًا للتنمية المستدامة، ففي التمكين السياسي بلغت نسبة تمثيل المرأة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ وتبوأت أرفع المناصب التنفيذية والقضائية وتولت لأول مرة منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي وآخر للتنمية الاقتصادية.

وفي التمكين الاقتصادي حققت الشراكة بين البنك المركزي والمجلس نموًا تجاوز 307% في الشمول المالي للمرأة واستفادت أكثر من مليون سيدة من برامج الادخار وريادة الأعمال كما تم إطلاق خاتم المساوة بين الجنسين للشركات في القطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة لعمل المرأة مع الاهتمام بالاقتصاد الرعائي.

أما في التمكين الاجتماعي فقد امتدت جهود الدولة عبر مبادرات حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية كما تم من خلال الاستثمار في الفتيات إطلاق برنامجي “نورة” و“نور” برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لتعزيز وعي الفتيات والفتيان وتنمية قدراتهم.

وتضع مصر حماية المرأة وأمنها في مقدمة أولوياتها من خلال منظومة تشريعية متكاملة لمناهضة العنف وحماية حقوقها و تيسير سبل وصولها للعدالة والاستفادة من استخدام التكنولوجيا بالمحاكم بإنشاء غرف آمنة للمرأة ضحية العنف و لشهود الجرائم منفصلة عن الجمهور وتأسيس أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف إلى جانب 49 وحدة داخل الجامعات فضلاً عن مكتب لشكاوي المرأة وخط ساخن بالمجلس القومي للمرأة يقدم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي.

وعلى الصعيد الدولي تؤكد مصر التزامها بأجندة المرأة والسلام والأمن وتعد من أكبر الدول المساهمة في قوات حفظ السلام وتستضيف أكثر من عشرة ملايين لاجئ ولاجئة تعمل على دمجهم في برامج الحماية والتمكين.

وفي هذا السياق تجدد مصر دعمها الراسخ للمرأة الفلسطينية تقديرًا لصمودها وما تتحمله من أعباء استثنائية في سبيل الحفاظ على أرض وطنها وهويتها.

وختامً أعرب عن بالغ تقديري للجهود الكبيرة لقيادات جمهورية الصين الشعبية الصديقة وعلى رأسها الرئيس شي جين بينغ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ولتعزيز العمل المشترك فى حماية حقوق المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات.