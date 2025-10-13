مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة واستعادة الحياة بالقطاع

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستعمل مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، على وضع الأسس المشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إبطاء.

وأكد الرئيس، في قمة شرم الشيخ للسلام، عزم مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، لبناء ما دمرته الحرب ومنح الشعب الفلسطيني الأمل في مستقبل أفضل، مشددًا على أن "السلام لا يكتمل إلا حين تمتد اليد للبناء بعد الدمار".