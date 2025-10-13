الرئيس السيسي يرحب بنظيره الأمريكي ترامب وضيوف قمة شرم الشيخ للسلام
كتب- أحمد عبدالمنعم:
05:54 م 13/10/2025
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام”.
وتابع: "من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام".