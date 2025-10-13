مستشار وزير التموين السابق: أوقية الذهب ستتخطى 5000 دولار



أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، أن الذهب وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوزت أوقية الذهب 4050 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذه القفزة تعود بشكل رئيسي لبيانات التضخم الأمريكية وزيادة المشتريات من البنوك المركزية، ما أثر على المعدن الأصفر وظهرت بعض التراجعات الطفيفة في العقود الآجلة للذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب قادر على العودة لمستوياته القياسية.



وأوضح أن عيار 21 وصل إلى 5340 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4577 جنيهًا، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 43000 جنيه، موضحًا أن هذا الارتفاع يتماشى مع الارتفاعات العالمية والتأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية، متوقعًا أن تتجاوز أوقية الذهب 5000 دولار قبل نهاية العام.



وأشار إلى أن العوامل الرئيسية لتحديد أسعار الذهب في السوق المصري تتمثل في السعر العالمي للذهب وسعر صرف العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن استقرار الدولار يحافظ على أسعار الذهب المحلية ضمن نطاق معقول، بينما أي تقلب في سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.



وشدد فرج على أن الوقت الحالي مناسب جدًا للشراء، وأن الأسعار الحالية تعتبر جيدة للشراء سواء للشبكات أو للاستثمارات، متوقعًا أن تستمر الارتفاعات في الفترة القادمة.



وأوضح بشأن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للذهب بالبنك المركزي المصري، أن رفع الاحتياطي إلى 15.832 مليار دولار يعزز قوة العملة الوطنية ويزيد من استقرار الاقتصاد، مؤكدًا أن الذهب يمثل قوة مالية حقيقية للدولة.



وبين أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل فرصة ممتازة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية إنشاء صناديق بعوائد ربع سنوية ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وتستفيد الدولة أيضًا من تشغيل هذه الكميات الكبيرة من الذهب لدعم الاقتصاد القومي.



