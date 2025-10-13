محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام

يسري الشرقاوي: مصر أحرزت آخر سنتين في الزراعة ما لم تحققه في 20 عامًا



قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًّا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية.



جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، تحت عنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.



وشدد فوزي في كلمته على أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.



وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن الأزمات العالمية الأخيرة -من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة- أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات، أفرزت واقعًا جديدًا أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة.



وأشار فوزي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده الدولة المصرية؛ حيث تتكامل فاعلياته مع حراك وطني ودولي واسع يعكس رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة والسلام الإقليمي، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة أسبوعها الثامن للمياه، لمناقشة قضايا الأمن المائي والتغير المناخي، وتحتضن مدينة شرم الشيخ مؤتمر السلام الدولي تأكيدًا لدور مصر المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، يأتي هذا المؤتمر ليُكمِل تلك المنظومة الوطنية المتكاملة التي تضع الأمن الغذائي والمائي والبيئي في إطار واحد متصل، قوامه الاستدامة والتكامل والتعاون الدولي.



أولاً: التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة



فنحن نعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، والري الحديث، والممارسات الزراعية الرشيدة التي تحافظ على مواردنا المائية، وتزيد من إنتاجية الوحدة الزراعية، وتضمن حماية بيئتنا للأجيال القادمة.



ثانيًا: تعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي



لم نعد نرضى بأن نكون مجرد مصدري منتجات خام؛ بل نسعى لإنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة، تجذب الاستثمارات، وتخلق فرص عمل، وتضع منتجنا المصري على خريطة التجارة العالمية بثوب جديد يليق به.



ثالثًا: فتح الأبواب للاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي



بتذليل كل العقبات، وتطوير التشريعات، وتقديم الحوافز، فالقطاع الخاص هو شريكنا الأساسي في هذه الرحلة، وهو القادر على إطلاق الطاقات الكامنة لهذا القطاع.



رابعًا: التوسع في الأسواق التصديرية



بما يضمن دخول منتجاتنا إلى أسواق جديدة من خلال الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الدولية.



وأوضح وزير الشؤون النيابية أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا هذه الحقائق، فأطلقت مشروعات كبرى غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، من مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، إلى توطين الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والزراعة والإنتاج؛ كلها خطوات تندرج ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، يقوم على الابتكار والكفاءة والإدارة الرشيدة.



