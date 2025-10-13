السعودية تشارك في قمة السلام بوفد يرأسه وزير الخارجية

أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام بوفد برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.



وتنطلق بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.



وتنعقد القمة بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

