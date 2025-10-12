شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سد النهضة والإدارة أثيوبيا له، وإعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ.

الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة لسد النهضة أضرت مصر والسودان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

اليوم.. المترو يغير مواعيده ويمد ساعات العمل استعدادًا لمباراة المنتخب

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء استعدادات خاصة لمباراة المنتخب المصري لكرة القدم خلال مواجهته منتخب غينيا في استاد القاهرة الدولي.

وأضافت الشركة أنه للوصول في أسرع وقت، تم زيادة ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً وتوفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة.

التعليم تحدد ضوابط جديدة للاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز بالمدارس

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بشأن إجراءات سد العجز بالمدارس، وذلك عبر تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة لمسابقة الـ30 ألف معلم، وتظلمات الدفعة الثانية، إضافة إلى معلمي نسبة الـ5%.

وأكدت الوزارة أنه بعد هذه الخطوات سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة وفق ضوابط محددة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتغطية الاحتياجات التعليمية في مختلف المدارس.

حجز أراضي مسكن.. دليلك الشامل للتقديم بالأماكن والأسعار ورابط الحجز

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح كراسة شروط لـ2333 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس لمشروعات "مسكن"، حتى 13 نوفمبر 2025.

ويبدأ مقدم جدية الحجز من 25 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، حيث تم إتاحة الأراضي بـ18 مدينة جديدة.

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائمة بالمعينين في مجلس الشيوخ المصري.

جاء ذلك وفق القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية برقم 575 لسنة 2025.

السيسي: نحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، مو دينغيه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وو شيانغونغ، ورئيس مجلس إدارة شركة TCC، قوه جويه.

إعمار لا تهجير.. كيف قادت مصر التحول الأهم في أزمة غزة؟

مع اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023، واشتداد المواجهات والصراع في قطاع غزة، قرأت مصر المشهدَ بعين الخبير الذي يدرك أبعاده التاريخية والسياسية والإنسانية، ومنذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضوح، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خط أحمر، وأن مصر لن تشارك في ظلم أو تُسهم في إفراغ الأرض من أهلها؛ اتخذت القاهرة موقفًا استراتيجيًّا مبكرًا رسم ملامح التعامل مع الأزمة.

كلمات للسيسي رسمت موقف مصر من حرب غزة - تحليل خطاب 24 فعالية رسمية

24 قمة ومؤتمرًا وفعالية رسمية، ترأسها أو شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء داخل الأراضي المصرية أو خارجها، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، التي مثّلت شرارة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار ضمن اتفاق إيقاف الحرب على القطاع.

