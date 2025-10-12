إعلان

الهيئة القومية للأنفاق تنفذ تجارب سحب الأدخنة بمحطات شرق النيل تمهيدا للتشغيل

كتب- محمد نصار:

10:12 م 12/10/2025

محطات مشروع مونوريل شرق النيل

قالت الهيئة الهيئة القومية للأنفاق، إنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات سحب الدخان التجريبية التحضيرية لمحطة (مدينة العدالة) بمشروع مونوريل شرق النيل وذلك يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.

