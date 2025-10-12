أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن عدم حضور السلطة الفلسطينية لقمة شرم الشيخ للسلام جاء نتيجة تحفظات داخلية واستشعار بالحرج، مشيرًا إلى أن الدعوات لم تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حركة حماس.

وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" أن القمة لا تقتصر على القضية الفلسطينية فقط، بل تتناول قضايا متعددة تتعلق بالاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، موضحًا أن الملف الإيراني وملف لبنان وسوريا سيكونان جزءًا من النقاشات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القمة تُعقد تحت قيادة مصرية أمريكية بمشاركة عدد من الدول تقديرًا لدور مصر في وقف الممارسات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أغلب الدول المشاركة لها مواقف إيجابية تجاه حل الدولتين وتشارك دعمًا لجهود السلام المصرية الأمريكية.

وتابع قائلاً: "الهدف الرئيسي هو إحداث السلام والاستقرار الإقليمي وليس التركيز فقط على القضية الفلسطينية"، كاشفًا عن أن مصر ستدعو إلى عقد قمة للإعمار فور وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار فهمي إلى أن قمة الإعمار ستكون بداية تنفيذ المشروع وفق الخطة المصرية - العربية التي حظيت بموافقة دولية، موضحًا أنها تهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب ودعم الاستقرار في القطاع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، على أن القمة ستتزامن مع دعوة مصرية لإطلاق حوار فلسطيني - فلسطيني يشمل جميع الفصائل، بهدف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد الموقف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على حرص مصر على أن تكون فلسطين آمنة وموحدة.