سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد إلى الجمعة 17 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية من (8:4 صباحاً) علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.