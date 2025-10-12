محلل فلسطيني: خطة ترامب تستبعد حماس.. وتسليم السلاح يشكل العقبة الكبرى

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان أن الخطة الأمريكية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لا تترك أي مجال لدور لحركة حماس.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "حسب الخطة التي أقرها الرئيس الأمريكي لا يوجد دور لحماس لا على المستوى السياسي أو الإداري أو الأمني".

وأضاف أبو رمضان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعزيز ما وصفه "بالنصر المطلق"، مشيراً إلى أن "نتنياهو حتى يعزز من النصر المطلق يريد أن تشرف إسرائيل على استلام سلاح حماس".

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان أن البديل المقترح يتمثل في إيداع سلاح حماس للجنة عربية فلسطينية ضمن المرحلة الثانية لخطة ترامب.

وأشار المحلل السياسي إلى أن قضية تسليم السلاح لا تزال تشكل العقبة الرئيسية، موضحاً أن حماس تقول في بيانها أن تسليم السلاح خارج نطاق البحث.

ولفت إلى أهمية الدور الأممي في هذه المعادلة، قائلاً: "وجود الأمم المتحدة بالمشهد سيفضي مشروعية على قوات الحماية الدولية التي ستدخل قطاع غزة".

وأكد أبو رمضان أن الفراغ الأمني سيشكل تحديًا كبيرًا، مشدداً على أن لا يوجد قوة بديلة لحماس حال خروجها من المشهد العسكري والأمني والإداري في قطاع غزة.

وأضاف أن "تم خلخلة قوة حماس الشرطية والإدارية خلال الحرب لمدة عامين"، مشيرًا إلى صعود نفوذ العائلات الكبيرة في القطاع.

واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان أن خطة ترامب قد تفتح بابًا نحو دولة فلسطينية مستقلة، وقد تمهد الطريق رغم التحديات لتحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولته.