فتح باب المشاركة في الدورة السابعة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب المشاركة في الدورة السابعة من ملتقى أفلام المحاولة والمقرر انعقادها بقصر السينما بجاردن سيتي خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ووفقا للائحة الملتقى، تُقبل الأفلام المشاركة في فئات: الفيلم الروائي القصير، الفيلم التسجيلي القصير، وفيلم التحريك، على ألا تتجاوز مدة العرض 30 دقيقة، وأن تكون الأعمال من إنتاج مصري بالكامل خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 30 سبتمبر 2025.

شروط التقديم

يشترط أن يقدم الفيلم رؤية فنية أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل في مختلف الموضوعات، دون التقيد بنوع الكاميرا المستخدمة، على أن تكون نسخة الفيلم قابلة للعرض.

وتقدم الأعمال على فلاش ميموري مرفقة بملف يتضمن: بيانات الفيلم، صور، بوستر خاص، ملخص العمل، سابقة الأعمال، وإقرار بتاريخ إنتاج الفيلم.

ولإدارة الملتقي حرية اختيار الفيلم أو رفضه دون إبداء أسباب، وكذلك الاحتفاظ بجميع الأفلام المشاركة.

الجوائز

يمنح الملتقى للمخرجين المشاركين الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم روائي قصير، جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير، جائزة أفضل فيلم تحريك قصير، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى جانب جائزة أفضل تجديد وابتكار.

كما يتسلم الفيلم الفائز في كل فرع من فروع المسابقة، درع الملتقى وشهادة تقدير، بالإضافة إلى شهادات تقدير متخصصة للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج، المونتاج، التمثيل، السيناريو، والتصوير.

ويبدأ تسليم الأعمال باليد اعتبارا من السبت 11 أکتوبر على عنوان قصر السينما: 4 شارع عبد الرحمن فهمي جاردن سيتي، وآخر موعد لتلقي الأعمال 9 نوفمبر المقبل، ولن يلتفت إلى الأعمال التي تتجاوز الموعد المحدد، كما أنه لن يتم النظر للأفلام التي تتجاوز مدة العرض المقررة.

ملتقى أفلام المحاولة في دورته السابعة يقام بقصر السينما التابع للإدارة العامة لقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي في إطار برامج هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى دعم الأفلام القصيرة لخلق رؤى جديدة أكثر فعالية في السينما المصرية.