متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تدشين منصات إلكترونية مشتركة لـ"الكوميسا"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتجمع "الكوميسا" يمثل نقلة نوعية لتعزيز الاستثمار وتسهيل التجارة بين دول شرق وجنوب أفريقيا.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن هذه المنصات جاءت نتيجة مناقشات قمة الكوميسا الـ24 في نيروبي، مضيفًا أنها تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وإزالة معوقات التجارة.

وأوضح أن المنصات الإلكترونية ستدعم الدفع الإلكتروني وتسهيل حركة رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا رائدًا في دعم التحول الرقمي وتوطين الصناعة داخل دول التجمع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود مصر لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن المنصات ستعزز التبادل التجاري وتنقل الأفراد بين الدول الأعضاء بكفاءة أكبر.

وتابع أن دعم مصر لهذه المبادرة يعكس التزامها بتعزيز التكامل الأفريقي، قائلًا إن الرقمنة ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة في القارة.