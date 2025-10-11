(أ ش أ):

وافقت هيئة الدواء المصرية على طرح عقار ʺتريليجي إليبتا Trelegy Elliptaʺ الذي أطلقته شركة "GSK" كأول دولة إفريقية تقوم بطرحه في الأسواق بعد طرحه في العديد من الدول، والذي يعالج الانسداد الرئوي المزمن.

ويُعد الانسداد الرئوي المزمن تحديًا صحيًا، حيث يُصيب ملايين الأشخاص عالميًا، وهو أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأشخاص المدخنين، ويعد ثالث سبب للوفاة عالميا بعد السكتة الدماغية، والأزمات القلبية، وتتمثل عوامل الخطر والأسباب الرئيسية التي تساهم في حدوث المرض في التدخين، والتعرض للهواء الملوث، والتعرض للغبار والمواد الكيميائية في بعض المهن.

وغالبا ما يتم تشخص مرض الانسداد الرئوي المزمن في مراحل متأخرة، حيث يتعايش الكثيرون معه لسنوات دون أن يعلموا بإصابتهم، ويعد التشخيص والعلاج المبكر للمرض أمر ضروري، حيث يسهم في إبطاء تدهور وظائف الرئة، مما يقلل من شدة الأعراض ويمنع حدوث أضرار للرئتين يصعب شفائها، فعدم علاج الانسداد الرئوي المزمن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تزداد سوء مع مرور الوقت وتشمل المضاعفات ضعف وظائف الرئة، وضيق التنفس، والسعال المزمن، وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الأشخاص، ويحد من النشاط البدني والمهام اليومية، هذا إلي جانب ما يشكله من عبء اقتصادي على المريض والدولة، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب دخول المستشفيات، والحاجة إلي الرعاية طويلة الأمد.

وفي تحول يبشر بالأمل لهؤلاء المرضى يأتي عقار ʺتريليجي إليبتا" كإضافة مهمة للخيارات العلاجية المتاحة، فالعقار الجديد هو علاج مصرح به للانسداد الرئوي المزمن وحساسية الصدر يجمع بين ثلاثة مكونات دوائية فعّالة في جهاز استنشاق واحد.

ونظمت شركة (GSK) حدثًا علميًا رفيع المستوي لإطلاق عقار "تريليجي إليبتا" بحضور نخبه من أبرز خبراء الرعاية الصحية في مصر، من بينهم الدكتور أشرف حاتم أستاذ الأمراض الصدرية، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس.

وأكد عدد من أساتذة أمراض الصدر خلال الحدث أن إتاحة العقار الجديد في السوق المصرية ستحدث نقلة نوعية في طرق العلاج.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين -أستاذ أمراض الصدر بكلية طب عين شمس وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية- أن السدة الرئوية المزمنة مرض مزمن من أمراض الجهاز التنفسي، وهو مرض له تداعيات خطيرة قد يؤدي إلى فشل تنفسي لأنه يحدث تدريجيًا نتيجة استنشاق دخان السجائر أو الشيشة أو تلوث الهواء، ولذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الأعراض مثل الكحة، والبلغم، والنهجان عند تشخيص المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٣٥ عاماً، مشيراً إلى أهميه حملات التوعية للإقلاع عن التدخين و التوعية حول أعراض المرض وخطورة المضاعفات في حاله عدم التشخيص والعلاج المبكر.

وأشارت الدكتورة جيهان العسال رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إلي أن حساسية الصدر هي حالة تنفسية مزمنة تسبب التهاب وضيق في ممرات الهواء داخل الرئتين، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وصفير، وسعال، وضيق في الصدر، ومرضي حساسية الصدر يعلمون جيدا القلق والضيق الذي يمر به المريض خلال التعرض للنوبات إلى جانب عدم تمكنهم من ممارسة الرياضة والقيام بالمجهود اللازم للحياه اليومية الطبيعية.

كما أشارت إلى أن حساسية الصدر تعد مرضا قابلا للعلاج، حيث يمكن التحكم في الأعراض من خلال استخدام العلاج المناسب وتعديل نمط الحياة.

وعبر المهندس حسن فهمي مدير عام شركة (GSK) مصر، عن سعادته بطرح عقار "تريليجي إليبتا Trelegy Elliptaʺ في مصر، كأول دوله أفريقية يطرح فيها الدواء بعد طرحه عالميا، مؤكداً ثقته في أن العقار سيكون بمثابة أملًا جديدًا وخيارًا علاجيًا هامًا لمرضي الانسداد الرئوي المزمن وحساسية الصدر.

وقال فهمى إن "تريليجي" هو أحدث عقار أطلقته شركة (GSK) في مصر، كجزء من استراتيجية الشركة لإطلاق أحدث الأدوية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن الشركة أطلقت خلال السنوات السابقة مجموعة من الأدوية المبتكرة بأحدث التقنيات العالمية.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم أفضل وأحدث الأدوية للمريض المصري في نفس توقيت طرحها عالميا.

يذكر أن الإحصاءات العالمية تشير إلى إصابة ما يقرب من ٢٠٠ مليون شخص في جميع أنحاء العالم بمرض الانسداد الرئوي، هذا بالإضافة إلى أن حساسية الصدر تؤثر على أكثر من ٣٤٠ مليون شخص حول العالم، وتؤدي إلى وفاة ما يقرب من ٥٠٠ ألف شخص سنويًا، بسبب المضاعفات الناتجة عن المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتعد معدلات الوفيات بسبب الانسداد الرئوي المزمن وحساسية الصدر أكثر ارتفاعاً في الدول المنخفضة، والمتوسطة الدخل.