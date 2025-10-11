صور.. العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام.. و"الجيزة": لا داعي للقلق



قامت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمرور على مشروع إنشاء محطة محولات مزارع بني سويف جهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ كيلوفولت، في حضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية، والمهندس السيد أنور رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطى؛ للوقوف على الموقف التنفيذي.

وتابعت مشالي سير الأعمال والدفع نحو سرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة (شركة مدكور للمقاولات) في حضور المهندس مفتاح حسن سلطان، رئيس القطاع الشمالي، والمهندس سيد عبد الحفيظ، مدير عام شبكات بني سويف، وعدد من العاملين.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مدكور للمقاولات، وقعتا عقد إنشاء محطة محولات مزارع بني سويف جهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ ك.ف من النوع المعزول بالغاز (Gis) لتوفير التغذية الكهربائية لأحمال مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظتي المنيا وبني سويف بقدرة ١٥٠ م.ف.أ.

وينفذ المشروع خلال مدة زمنية تقدر بـ12 شهرًا، وخطوط الربط الآتية:

أولًا، جهة الـ220 :

- بنى سويف الصناعي/ مزارع بني سويف جهد 220 ك ف، بطول 33 كم.

- فتح خط بني سويف الصناعية/ بني سويف شرق، جهد 220 ك ف، بطول 33 كم، حتى م م مزارع بني سويف.

من الـ66 ك ف:

- فتح خط سمسطا/ الفشن جهد 66 ك ف، بطول 2*29 كم تنفيذ شركة الجوهري.

- الربط مع م م مزارع المنيا، بطول 22 كم عن طريق خط مزارع المنيا/ مزارع بني سويف جهد 66 ك ف، تنفيذ شركة ميجا، وفي حضور ممثلي الشركات المنفذة.

