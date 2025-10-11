حجز تذاكر القطارات بالتليفون.. تفاصيل خدمة العملاء الصوتية

كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة العملاء الصوتية، للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عن طريق الاتصال التليفوني للتيسير على جمهور الركاب وتقديم أعلى مستويات الخدمة.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار حرص الهيئة وشركاتها التابعة على تحسين خدماتها المقدمة للعملاء، وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:

1- الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

3- الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة (الموقع الإلكتروني - تطبيق الهاتف المحمول - وكلاء البيع).

4- تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلًا.

5- حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

- اتصال العميل على أرقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

- يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

- في حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

- يقوم النظام آليًا بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني (فوري) أو عن طريق موبايل ابلكيشن سداد فوري، وجار إضافة طرق دفع أخرى.

- عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفه المحمول.

- يقوم الراكب في موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

كما تتيح الخدمة، الاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفة جنيه ونصف للدقيقة (1.5 ج/ دقيقة).

