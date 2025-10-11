

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم حقوق الفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الطفولة والنشء.



وقالت "السنباطي"، في بيان اليوم، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي تأكيدًا لإيمان الدولة بما تمتلكه الفتيات من قدرات وإمكانات يجب اكتشافها ورعايتها، مشيرة إلى أن تمكين الفتيات في مجالات التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن وتنميته المستدامة.



وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، يعمل من خلال برامجه ومبادراته الوطنية على تعزيز الوعي بحقوق الفتيات، ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهن، موضحة أن ذلك يتجسد في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التي تُنفذ تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.



وأشارت "السنباطي"، إلى أن المجلس ينفذ برامج شاملة لمناهضة الممارسات الضارة بالفتيات، مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب مواجهة العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، إدراكًا لخطورة هذا النوع من العنف على سلامتهن النفسية والاجتماعية.



كما ينفذ المجلس حملات توعية لرفع الوعي لدى الأسر والفتيات بأساليب الحماية الرقمية وطرق الإبلاغ عن أي انتهاكات إلكترونية، مؤكدة أن المجلس سيواصل جهوده للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات وضمان حقهن في حياة آمنة وكريمة، اتساقًا مع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



واختتمت رئيسة المجلس، تصريحها بتأكيد أن الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على القيادة والابتكار في مختلف المجالات، وأن الاستثمار في طاقات الفتيات يُعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، داعية إلى استمرار الجهود المؤسسية والمجتمعية لتمكين الفتيات ودعم طموحاتهن، ومشددة على أن المجلس سيظل داعمًا وشريكًا لكل فتاة مصرية في رحلتها نحو تحقيق ذاتها وبناء مستقبل أفضل لوطنها.



