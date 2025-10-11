شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من السعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

أكد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، أن مصر بدأت بالفعل في إيفاد شحنات من المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للقطاع فور التوصل لاتفاق وقف الحرب.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر وترقيم جميع مركبات "التوك توك" كلٌّ في نطاقه وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام السيطرة على المنظومة وتنظيم حركة سير تلك المركبات.

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن أرقام صادمة تُظهر وجود أكثر من 14,500 شهيد تحت الأنقاض، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وذلك نتيجة الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي.

قالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إن الخط الساخن 105 يقم جميع الاستفسارات الخاصة بالحصول على تطعيم الأنفلونزا .

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الحمى الروماتيزمية تُعد من الأمراض الخطيرة التي حيرت العلماء لقرون، مشددًا على أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميكروب السبحي الذي يصيب الحلق أو اللوزتين.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تأثير كتل هوائية معتدلة، مشددة على أن هذا التراجع يؤثر على الأجواء خلال النهار والليل على حد سواء.