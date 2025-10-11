حدث منتصف الليل| السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من جوتيريش.. ومطار العريش يستقبل "طائرة مساعدات سعودية"
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
مطار العريش يستقبل "طائرة مساعدات سعودية" لصالح سكان قطاع غزة
استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من السعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.
سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة
أكد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن.
الرئيس السيسي: مصر بدأت في إيفاد شحنات من المساعدات الغذائية والطبية لغزة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، أن مصر بدأت بالفعل في إيفاد شحنات من المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للقطاع فور التوصل لاتفاق وقف الحرب.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من جوتيريش بشأن اتفاق وقف الحرب بغزة
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.
محافظ الجيزة يوجه بترقيم مركبات "التوك توك" لضبط المنظومة
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر وترقيم جميع مركبات "التوك توك" كلٌّ في نطاقه وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام السيطرة على المنظومة وتنظيم حركة سير تلك المركبات.
الدفاع المدني بغزة: 14,500 شهيد تحت الأنقاض.. ونواجه تحديات جسيمة لانتشال الجثامين
كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن أرقام صادمة تُظهر وجود أكثر من 14,500 شهيد تحت الأنقاض، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وذلك نتيجة الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي.
الصحة: الخط الساخن 105 يقدم جميع الاستفسارات حول تطعيم الأنفلونزا
قالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إن الخط الساخن 105 يقم جميع الاستفسارات الخاصة بالحصول على تطعيم الأنفلونزا .
حسام موافي: سرعة الترسيب المرتفع تشير إلى 3 أمراض
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الحمى الروماتيزمية تُعد من الأمراض الخطيرة التي حيرت العلماء لقرون، مشددًا على أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميكروب السبحي الذي يصيب الحلق أو اللوزتين.
الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تأثير كتل هوائية معتدلة، مشددة على أن هذا التراجع يؤثر على الأجواء خلال النهار والليل على حد سواء.