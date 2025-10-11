موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث يسعى المواطنون لمعرفة توقيت تأخير الساعة 60 دقيقة استعدادًا لتبديل المواعيد الرسمية في العمل والمدارس والجامعات.

الجمعة 31 أكتوبر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

بحسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، فإن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 سيبدأ رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والموافق 31 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة ساعة كاملة في تمام منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد مع الساعات الأولى من فجر الجمعة.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي حتى أبريل 2026

من المقرر أن يستمر العمل وفق موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 حتى نهاية شهر أبريل 2026، على أن يتم إعادة تقديم الساعة مرة أخرى مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجديد في العام التالي.

ويتم تعديل الساعة يدويًا من خلال إعدادات الهواتف المحمولة بتأخيرها 60 دقيقة كاملة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

ويمكن للمستخدمين تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت في أجهزتهم، لتقوم الأنظمة الإلكترونية بتحديث الساعة تلقائيًا مع بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 دون الحاجة إلى تعديل يدوي.