"القومي للمرأة" يشيد بجهود القيادة المصرية في وقف إطلاق النار في غزة

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصرية من مدينة شرم الشيخ.

وعبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن فخرها وتقديرها لهذه الجهود قائلة: "تحية فخر واعتزاز لمصر التي تثبت دائماً أنها صانعة السلام وحارسة الحياة".

وتابعت: نجحت الجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، انتصار جديد للدبلوماسية المصرية الحكيمة، ولإرادةٍ تسعى لحماية الأبرياء وتحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن وقف إطلاق النار يعد إنجاز يكرّس دور مصر الإقليمي والإنساني في دعم السلام العالمي وصون الكرامة الإنسانية.

واختتمت قائلة: "تحيا مصر.. حاملة رسالة السلام للعالم".