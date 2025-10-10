إعلان

"القومي للمرأة" يشيد بجهود القيادة المصرية في وقف إطلاق النار في غزة

كتب : مصراوي

09:53 م 10/10/2025

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نور العمروسي:
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصرية من مدينة شرم الشيخ.

وعبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن فخرها وتقديرها لهذه الجهود قائلة: "تحية فخر واعتزاز لمصر التي تثبت دائماً أنها صانعة السلام وحارسة الحياة".
وتابعت: نجحت الجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، انتصار جديد للدبلوماسية المصرية الحكيمة، ولإرادةٍ تسعى لحماية الأبرياء وتحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن وقف إطلاق النار يعد إنجاز يكرّس دور مصر الإقليمي والإنساني في دعم السلام العالمي وصون الكرامة الإنسانية.

واختتمت قائلة: "تحيا مصر.. حاملة رسالة السلام للعالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القومي للمرأة أمل عمار غزة اتفاق غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة