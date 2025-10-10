إعلان

محافظ الجيزة يوجه بترقيم مركبات "التوك توك" لضبط المنظومة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

09:01 م 10/10/2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر وترقيم جميع مركبات "التوك توك" كلٌّ في نطاقه وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام السيطرة على المنظومة وتنظيم حركة سير تلك المركبات.

وأكد المحافظ أن الهدف من الإجراءات هو منع السلوكيات العشوائية ومنها السير عكس الاتجاه أو بالشوارع الرئيسية، وما ينتج عنها من إعاقات مرورية، مشددًا على ضرورة التزام قائدي مركبات "التوك توك" بخطوط السير المحددة والضوابط القانونية المنظمة لعملهم، لضمان تحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار النجار إلى أن الترقيم يسهم في رفع معايير السلامة للمواطنين، من خلال سهولة التعرف على هوية صاحب المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أو تجاوز، بما يحقق الانضباط في الشارع الجيزاوي ويحسّن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ بمنع الوقوف العشوائي لمركبات "التوك توك" بمداخل الشوارع، مؤكدًا ضرورة تنظيم أماكن توقفهم بما لا يعيق حركة سير المواطنين والسيارات.

كما كلف المحافظ بعرض تقرير يومي يوضح نسب الترقيم المحققة في كل حي ومركز ومدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ وضمان استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ترقيم جميع مركبات التوك توك

